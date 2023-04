Acht Nederlanders opgepakt na zoveelste plofkraak in Duitsland

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Acht mannen uit Utrecht zijn in Duitsland aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een plofkraak op een geldautomaat in Oldenburg, meldt de Duitse omroep NDR . Ze blijven voorlopig vastzitten.

Volg het misdaadnieuws Ontvang een melding bij misdaadnieuws. Blijf met meldingen op de hoogte

De aangehouden Nederlanders zijn in de leeftijd van van 20 tot en met 32 jaar. De plofkraak vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Meerdere mannen drongen die nacht rond 3.30 uur een winkel binnen en brachten twee explosieven tot ontploffing. Daarna maakten de daders, die er waarschijnlijk vandoor gingen met meerdere geldkisten, zich in een auto met hoge snelheid uit de voeten. Het incident vond plaats in de deelstaat Nedersaksen. Daar zijn dit jaar al zeventien incidenten geteld, terwijl dat er in heel 2022 nog 24 waren.