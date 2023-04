Stormy Daniels: succesvol porno-zakenvrouw die het Trump moeilijk maakt

Donald Trump wordt vanavond (Nederlandse tijd) voorgeleid in de strafzaak die tegen hem loopt. De Amerikaanse oud-president wordt vervolgd voor de manier waarop hij zwijggeld betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels. Wie is zij precies?

In een artikel in The New York Times werd Stormy Daniels in 2018 omschreven als iemand die je niet moet onderschatten. "Iedereen weet dat zij de baas is", zei een andere succesvolle pornoactrice over Daniels. Ze schuwt de confrontatie dan ook niet. In de afgelopen jaren heeft ze oud-president Donald Trump meerdere keren aangeklaagd.

Stephanie Gregory uit Baton Rouge

Daniels werd op 17 maart 1979 geboren. Ze groeit op in Baton Rouge, de hoofdstad van de staat Louisiana. Haar ouders gaan uit elkaar als ze ongeveer vier jaar oud is en Daniels wordt opgevoed door haar moeder.

Haar klasgenoten van de middelbare school kennen haar als Stephanie Gregory, haar echte naam. Ze is een onopvallend en serieus meisje met bruin haar dat niet per se in een sociaal hokje past. Ze houdt van paarden en wil in eerste instantie dierenarts, schrijver of journalist worden. Dankzij haar hoge cijfers heeft ze de kans om verder te studeren.

"Ik weet niet meer echt hoe ik toen was omdat ik nu zo'n ander persoon ben", zegt Daniels daar laren later over tegen The New York Times.

Carrière begint als stripper

Op haar zeventiende begint ze met dansen in een stripclub. De eerste keer dat ze bij de zogeheten Gold Club naar binnen loopt, komt ze een vriendin bezoeken. Het is een rustige avond en ze wordt overgehaald om een gastoptreden te geven. Ze verdient die avond met twee nummers dansen meer dan een hele week met het beantwoorden van telefoontjes op de manege waar ze werkt.

Na de middelbare school blijft ze in de Gold Club werken en doet ze verschillende shows in Texas en Louisiana. "Ik heb gemengde gevoelens over strippen", zei een 23-jarige Daniels in een interview. "Ik bezit mijn eigen huis, mijn eigen auto, mijn eigen bedrijf. Ik heb meer dan genoeg geld op mijn bankrekening staan. En ik heb mooie meubels en leuke dingen."

Serieuze zakenvrouw en filmmaker

In de daaropvolgende twee decennia gaat Daniels ook aan de slag als pornoactrice. Ze groeit uit tot een van de grote namen uit de industrie, zowel voor als achter de camera. En dat heeft ze vooral aan zichzelf te danken.

Ze acteert, regisseert, produceert en schrijft scenario's voor honderden pornofilms. Ook verschijnt ze in gewone films zoals The 40-Year-Old Virgin met Steve Carell en Knocked Up. De regisseur van die films, Judd Apatow, noemt Daniels een serieuze zakenvrouw en filmmaker, die de volledige controle over haar eigen carrière heeft.

In de porno-industrie wint ze tientallen prijzen die te vergelijken zijn met de Oscars, en ze is opgenomen in verschillende porno-Halls of Fame.

Volg het nieuws uit de VS Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Seks met Donald Trump

In 2006 is Daniels bij een golftoernooi in Lake Tahoe in de staat Californië. Daar ontmoet ze Donald Trump voor de eerste keer. Hij nodigt haar uit voor een etentje in zijn hotelkamer. Daar hebben ze seks, wat volgens Daniels maar eventjes duurde. "Twee minuten, en dan ben ik genereus."

Trump is dan net een jaar getrouwd met Melania. Hij staat bekend als de rijke vastgoedmagnaat en producent en presentator van de realityserie The Apprentice en vraagt Daniels of ze in The Celebrity Apprentice wil verschijnen. Dat loopt op niets uit omdat ze hem een jaar later afwijst als hij voor de tweede keer seks met haar wil.

'De vrouw die het opneemt tegen Trump'

Trump ontkent het seksuele contact. Maar hij zou Daniels wel via zijn advocaat en fixer Michael Cohen 130.000 dollar (destijds 115.000 euro) aan zwijggeld hebben betaald om de affaire geheim te houden. Dat gebeurt vlak voordat zijn presidentscampagne begint voor de verkiezingen van 2016.

Uiteindelijk komt het toch naar buiten, als de Wall Street Journal in 2018 voor het eerst details over het zwijgcontract publiceert. Daniels spant vervolgens twee rechtszaken aan tegen Trump. De eerste om het zwijgcontract geannuleerd te krijgen, de tweede keer voor smaad. In de eerste zaak gooit Trump het op een akkoordje: het zwijgcontract gaat inderdaad de prullenbak in. De smaadzaak verliest ze.

0:45 Afspelen knop Stormy Daniels: 'Ik werd bedreigd om affaire met Trump'

Dan wordt Trump nog een derde keer aangeklaagd in de zwijggeldzaak. Niet door Daniels, maar door Alvin Bragg, de hoofdaanklager van het New Yorkse stadsdeel Manhattan. Dat leidt uiteindelijk tot zijn strafrechtelijke vervolging, waardoor hij dinsdag voor de rechter moet verschijnen. Zwijggeld betalen is op zich niet verboden in de VS, maar het moet wel op de juiste manier in de boekhouding staan.