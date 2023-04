Tientallen doden door reeks aan tornado's in de VS

Delen via E-mail

Bij tientallen tornado's in de Verenigde Staten zijn dit weekeinde zeker 26 mensen omgekomen. Het noodweer sloeg toe van de noordelijke staat Michigan tot aan de Golf van Mexico in het zuiden. Honderdduizenden mensen zitten dit weekeinde zonder stroom.

De dodelijke slachtoffers vielen in de staten Arkansas, Alabama, Mississippi, Tennessee, Illinois en Indiana. Zo verwoestte een storm in Illinois het dak van een volle concertzaal . Daarbij vielen een dode en 28 gewonden.

Het stadje Wynne in Arkansas is bijna compleet van de kaart geveegd. Daar vielen volgens Amerikaanse media vier doden. De meeste dodelijke slachtoffers (zeven) vielen in het zuidwesten van de staat Tennessee.