Vijftien huizen beschadigd en persoon lichtgewond bij zware explosie in Antwerpen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bij een zware explosie in het centrum van Antwerpen zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijftien huizen beschadigd en een persoon lichtgewond geraakt. De politie vermoedt dat het gaat om een aanslag uit het drugsmilieu.

Het explosief ontplofte vlak voor een huis. De ontploffing was zo zwaar dat huizen in vier verschillende straten beschadigd raakten. Bij de meeste woningen gaat het om glasschade. Het huis dat het mogelijke doelwit was, moest gestut worden door de brandweer.