Ondanks uitstel juridische hervormingen weer grote protesten in Israël

Hoewel de controversiële juridische hervormingen zijn uitgesteld, zijn tienduizenden Israëliërs zaterdag voor de dertiende week op rij de straat opgegaan. Ze protesteren tegen de uiterst rechtse regering van premier Benjamin Netanyahu.

"De regering wil geen akkoord, ze wil alleen tijd winnen om de coup door te voeren", zeggen de organisatoren van de demonstratie in Tel Aviv, waarbij meer dan 100.000 mensen aanwezig waren.

Betogers blokkeerden volgens Israëlische media straten in onder meer Jeruzalem en Tel Aviv. Ze zwaaiden met Israëlische vlaggen en droegen borden met teksten als "Democratie is sterker dan deze regering" en "Arresteer Netanyahu". Ook op tientallen andere locaties in het land werd actiegevoerd.