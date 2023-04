Klimaatactivisten kleuren fontein bij Spaanse Trappen in Rome zwart

Klimaatactivisten hebben de fontein bij de Spaanse Trappen in Rome zaterdag zwart gekleurd. Drie leden van de protestgroep Ultima Generazione goten een plantaardige zwarte kleurstof in de Fontana della Barcaccia.

"Als je schrikt van dit zwarte water, dan is dat omdat je net als wij beseft hoe kostbaar het is wat we aan het verliezen zijn. Met deze actie roepen we je op je niet neer te leggen bij dit doodvonnis", riep een van de activisten voordat hij door de politie werd opgepakt. Alle drie de activisten zijn meegenomen door toegesnelde agenten.