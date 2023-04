Wet die dragshows verbiedt in Amerikaanse staat Tennessee gaat (nog) niet in

Delen via E-mail

In de Amerikaanse staat Tennessee zou zaterdag een wet ingaan die dragshows verbiedt, maar dat werd op het laatste moment verhinderd door een federale rechter. De bekritiseerde wet zou te vaag en algemeen geformuleerd zijn en wordt daarom tijdelijk opgeschort.

Tennessee was eind februari de eerste staat die een wet aannam die dragshows in het openbaar of voor kinderen verbiedt. Mensen die zich daar niet aan houden, riskeren een straf tot zes jaar cel.