Rusland leidt VN-Veiligheidsraad, Oekraïne spreekt van slechte 1 aprilgrap

Rusland is vanaf zaterdag voor een maand voorzitter van de VN-Veiligheidsraad. Dat Rusland uitgerekend op 1 april de voorzittershamer overneemt, noemde de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba "een slechte grap". Volgens hem kan de wereld geen veilige plek zijn met Moskou aan het roer.

Het voorzitterschap van de raad verloopt via een rotatiesysteem waarbij elk lid het voor een periode van een maand op zich neemt. In totaal heeft de Veiligheidsraad vijftien leden, waarvan vijf vaste. Rusland is één van die vaste leden.

De andere permanente leden van de raad zijn de Verenigde Staten, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De raad kan alleen belangrijke besluiten nemen als alle vijf die landen akkoord zijn. Om die reden is het Russische voorzitterschap niet te voorkomen.

Als voorzitter kan Rusland de beslissingen van de raad niet beïnvloeden, maar het land kan wel de agenda bepalen. De laatste keer dat Rusland voorzitter was van de raad was in februari vorig jaar, uitgerekend de maand dat het land Oekraïne binnenviel.

Het betekent dat de Veiligheidsraad wordt geleid door een land waarvan de president op de arrestatielijst staat van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Door het wegvoeren van kinderen uit Oekraïne naar Rusland heeft Vladimir Poetin zich mogelijk schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Het ICC is overigens geen VN-instelling.