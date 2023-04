Paus Franciscus weer uit het ziekenhuis na longontsteking: 'Ik leef nog'

Delen via E-mail

"Ik leef nog", grapt Paus Franciscus terwijl hij het ziekenhuis in Rome verlaat. Woensdag werd de 86-jarige paus opgenomen vanwege een longontsteking.

Zijn ziekenhuisopname gebeurde op de drukste tijd in zijn jaarschema, vanwege de evenementen en diensten die tijdens de paasweek staan gepland. Het Vaticaan maakt bekend dat de paus naar verwachting aanwezig zal zijn op het Sint-Pietersplein voor de Palmzondagmis dit weekend.

Er werd bezorgd gereageerd op de ziekenhuisopname van de paus, die met een aantal kwalen kampt. Hij heeft maagklachten, waar hij in 2021 een operatie voor onderging. En vanwege een knieprobleem gebruikt hij een rolstoel of een wandelstok. Franciscus erkende afgelopen zomer dat hij het rustiger aan moest doen.

De gezondheidsproblemen leiden tot vragen over hoelang de paus van plan is aan te blijven. Hij heeft gezegd eventueel af te zullen treden als zijn gezondheid hem in de steek laat, maar voor zijn ziekenhuisopname zei hij nog voorlopig niet te gaan stoppen.