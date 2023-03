Gewonden en enorme ravage door tornado in Amerikaanse staat Arkansas

Een zware tornado in de Amerikaanse staat Arkansas heeft een enorme ravage aangericht. Bij de storm, die de stad Little Rock raakte, zijn zeker 24 mensen gewond geraakt, meldt burgemeester Frank Scott. De autoriteiten verwachten dat dit aantal verder zal oplopen.

De tornado in Arkansas is de tweede grote storm in een week tijd die VS treft. Vorige week kwamen bij een tornado in de staten Mississippi en Alabama minstens 26 mensen om het leven.