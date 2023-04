Drie doden en tientallen gewonden door tornado in Amerikaanse staat Arkansas

Een zware tornado in de Amerikaanse staat Arkansas heeft een enorme ravage aangericht. Bij de storm zijn zeker drie doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt.

In de stad Little Rock in de staat Arkansas viel een dode. Ook raakten zo'n 50 mensen daar gewond. In het oosten van Arkansas stierven twee mensen tijdens een hevige storm die over de stad Wynne trok.

De gouverneur van Arkansas heeft de noodtoestand afgekondigd en de Nationale Garde gemobiliseerd. Meer dan 74.000 huishoudens in Arkansas zaten vrijdagavond zonder stroom.

In Covington in de staat Tennessee zijn vijf mensen naar het ziekenhuis vervoerd nadat de storm de stad had bereikt. Ook in het noorden van de staat Illinois zorgde de storm voor een grote ravage. Daar zaten vrijdagnacht meer dan 100.000 mensen zonder stroom.

De storm maakt deel uit van een noodweersysteem dat zich uitstrekt van het zuiden van de Verenigde Staten tot het gebied van de Grote Meren in het noorden. De Nationale Weerdienst heeft een verhoogd tornado-risico voor dit gebied aangekondigd.

De tornado in Arkansas is de tweede grote storm in een week tijd die VS treft. Vorige week kwamen bij een tornado in de staten Mississippi en Alabama minstens 26 mensen om het leven.