Nederlandse vrouw neergestoken door barman tijdens vakantie in India

Een Nederlandse vrouw is afgelopen dinsdag tijdens haar vakantie in India neergestoken. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, na berichtgeving van The Indian Express . De dader was een man die als barman werkte in het resort waar de 29-jarige vrouw verbleef.

De Nederlandse vrouw verbleef in een resort in Goa, in het westen van India. Zij werd in de nacht van dinsdag op woensdag wakker toen een man de klamboe in haar tent verwijderde. "Hij had ducttape bij zich en probeerde me te grijpen", zou de vrouw volgens The Indian Express tegen de politie hebben gezegd.

De man, die als barman werkt in het resort, probeerde het slachtoffer te overmeesteren, maar de Nederlandse vrouw beet van zich af en schreeuwde om hulp.

Die hulp kwam er in de vorm van de buurman. Na een korte schermutseling vluchtte de barman. De bartender kwam niet veel later terug met een keukenmes en stak zowel de buurman als de Nederlandse vrouw neer.

De 29-jarige vrouw werd meerdere keren gestoken en is geopereerd. Hoe het nu met haar gaat is niet bekend. "We weten alleen dat het slachtoffer medische zorg ontvangt", zegt de Buitenlandse Zaken-woordvoerder.