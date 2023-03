Trump wordt niet in de boeien geslagen tijdens arrestatie volgende week

De Amerikaanse oud-president Donald Trump hoeft volgende week geen handboeien om als hij wordt gearresteerd. Dat heeft zijn advocaat Joe Tacopina vrijdag gezegd. Trump wordt dinsdag aangehouden in een zaak rond het betalen van zwijggeld aan een pornoactrice.

De arrestatie van de oud-president zal routinematig verlopen, zei Tacopina. Hij zal zich melden in New York. Naast Tacopina staan advocaten Susan Necheles en Chad Seigel Trump bij.

De zaak waarin Trump wordt vervolgd dateert uit de tijd voor Trumps presidentschap. Pornoactrice Stormy Daniels, die in het echt Stephanie Clifford heet, beweert in 2006 een nacht het bed met hem te hebben gedeeld.

Trump zou haar 130.000 dollar (destijds zo'n 115.000 euro) hebben betaald om die kortstondige affaire uit de media te houden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Dat werd geregeld via zijn toenmalige advocaat Michael Cohen.

De aanklagers in New York hebben al eerder laten weten dat de betaling van dat zwijggeld (die in principe niet illegaal is) wat hen betreft niet op de juiste wijze is opgenomen in de boeken van Trumps bedrijf. Ook zouden zij kunnen aanvoeren dat het eigenlijk een campagnedonatie betrof, omdat Trump zijn politieke kandidatuur ermee wilde beschermen. Dat soort donaties zijn aan regels gebonden.