Voor moord veroordeelde oud-paralympiër Pistorius komt niet voorwaardelijk vrij

Oscar Pistorius, de voormalige paralympisch atleet die zijn vriendin Reeva Steenkamp heeft gedood, wordt niet voorwaardelijk vrijgelaten. Zijn verzoek is vrijdag om onbekende redenen afgewezen. De 36-jarige oud-paralympiër blijft vastzitten.

Pistorius schoot zijn vriendin in februari 2013 dood. Hij vuurde vier keer door de wc-deur en trof Steenkamp onder meer in haar hoofd. De oud-paralympiër heeft steeds volgehouden dat hij dacht dat er een inbreker in de badkamer zat.

De atleet, bij wie beide benen werden geamputeerd toen hij nog een baby was, kreeg in 2017 dertien jaar cel opgelegd. De aanklager zei dat Pistorius tijdens de moord een woedebui had.

De sporter kwam volgens Reuters in aanmerking voor vervroegde vrijlating, omdat hij de helft van zijn straf heeft uitgezeten. De familie van het slachtoffer heeft zich tegen de vervroegde vrijlating verzet.

In 2012 was Pistorius de eerste atleet zonder benen die meedeed met de reguliere Olympische Spelen, die toen in Londen werden gehouden. Hij deed ook meermaals mee aan de Paralympische Spelen.