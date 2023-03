Trump aangeklaagd vanwege zwijggeld voor pornoster: dit kunnen we verwachten

Donald Trump moet voor de rechter verschijnen omdat hij een pornoactrice op illegale wijze zwijggeld zou hebben betaald. Dat besloot een jury in New York donderdag, nadat het onderzoek naar de zaak na bijna vijf jaar was afgerond. Dit is wat we de komende tijd kunnen verwachten van het proces.

Pornoactrice Stormy Daniels, die in het echt Stephanie Clifford heet, beweert dat zij en Trump in 2006 seks met elkaar hadden. Om te voorkomen dat zij het verhaal aan de media zou vertellen, zou de oud-president haar 130.000 dollar (destijds zo'n 115.000 euro) hebben betaald. Dat gebeurde bijna zeven jaar geleden, voordat Trump president was.

Het duurt volgens deskundigen nog minimaal een jaar voordat het proces echt begint. Dat betekent dat Trump misschien pas tijdens of zelfs na zijn komende presidentscampagne voor een jury in een rechtszaal staat. Hoe dan ook moet Trump zich binnenkort melden in het kantoor van de officier van justitie in New York. Volgens een van zijn advocaten doet hij dat dinsdag.

Na zijn arrestatie zal Trump worden gefotografeerd en moet hij vingerafdrukken laten afnemen. Vervolgens zal hij voor het eerst voor de rechtbank verschijnen. Dan wordt hij ook officieel aangeklaagd. Daarna mag hij waarschijnlijk weer naar huis en hoeft hij niet de cel in, denken experts.

Mocht Trump om de een of andere reden besluiten om zich niet vrijwillig in New York te melden, kunnen de aanklagers de staat Florida (waar Trump woont) vragen hem uit te leveren.

Waarom Trump roept dat hij gearresteerd wordt (en het ook hoopt)

De aanklacht tegen de zakenman is nog niet duidelijk, maar experts denken dat het om valsheid in geschrifte gaat. Volgens de aanklagers nam Trumps advocaat Michael Cohen de betaling van het zwijggeld niet op de juiste manier op in de boeken. Daarmee zouden zij de ware aard van de betaling hebben willen verbergen.

Bovendien kwam het geld mogelijk uit de campagnekas, omdat Trump zijn politieke kandidatuur wilde beschermen. Zo heeft hij mogelijk ook de regels voor campagnedonaties geschonden.

Het is lastig te zeggen of een rechter nog vóór de presidentsverkiezingen van 5 november 2024 uitspraak doet. "Deze zaak is zo ongekend dat ik dat moeilijk kan zeggen", zegt een voormalige hoofdofficier van justitie in het New Yorkse stadsdeel Manhattan tegen persbureau Reuters. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat een zittende of voormalige Amerikaanse president strafrechtelijk wordt vervolgd.

Trump heeft in geval niet de macht om zichzelf gratie te verlenen. Ook niet als de Amerikanen hem volgend jaar weer als president kiezen. Andersom kan Trump ook na een aanklacht of veroordeling nog president worden. Een president hoeft volgens de Amerikaanse grondwet geen blanco strafblad te hebben.

Zo kondigde Trump aan dat hij zich opnieuw verkiesbaar stelt

De vervolging van Trump heeft mogelijk wel politieke gevolgen. Volgens experts kan het twee kanten opgaan. Zo kunnen Trumps aanhangers extra gemotiveerd zijn, maar het kan ook dat de kiezers al het gedoe rond hem zat zijn en hem juist laten vallen.

Trump heeft de affaire met Daniels altijd ontkend. Volgens hem is de zaak tegen hem een politieke afrekening. Hoofdaanklager Alvin Bragg is een Democraat. Trump zal hoe dan ook terugvechten. Hoe precies, weten we nog niet. Een tactiek die we in elk geval kennen van Trump is die van het vertragen. In het verleden heeft hij dat meermaals gedaan toen hij werd geconfronteerd met juridische aanklachten.

Volgens Trumps advocaat zal de voormalig president in elk geval niet ingaan op een eventuele schikking. In zo'n geval bekend iemand schuld in ruil voor een lagere strafeis.