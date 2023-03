Terreurverdachten België planden mogelijk aanslag op Antwerpse burgemeester

De acht terreurverdachten die eerder deze week in België werden opgepakt, beraamden mogelijk een aanslag op de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie vrijdag. Volgens Belgische m edia waren de acht verdachten boos over het hoofddoekverbod voor baliemedewerkers in de stad.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne bevestigt in gesprek met de Belgische nieuwszender Radio 1 dat de naam van de Antwerpse burgemeester "is gevallen". Toen er "aanwijzingen waren van geweld, is de politie in actie gekomen".