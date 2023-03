Gelovigen vallen in waterput in hindoeïstische tempel India: 36 doden

Ten minste 36 mensen zijn om het leven gekomen doordat een waterput in de Indiase stad Indore is ingestort. 16 anderen zijn gewond geraakt bij het ongeluk in de hindoeïstische tempel.

Het incident vond plaats toen zo'n tachtig gelovigen zich donderdag in de tempel verzamelden om het hindoeïstische feest Rama Navami te vieren. Het ging mis toen de bedekking van de waterput brak. De meeste mensen overleden volgens de lokale autoriteiten waarschijnlijk door verdrinking. In de bijna 20 meter diepe put zat veel water.

Volgens de Hindustan Times ging het om een oude waterput die drie jaar geleden door de plaatselijke bevolking was afgedekt met stenen platen. Zulke putten komen veel voor in India. Ze zijn vaak honderden jaren geleden gebouwd en rijk versierd. Het is vaak mogelijk in de putten af te dalen via trappen. Gelovigen kunnen er baden, zich wassen of drinken voor het gebed.

Ten minste 75 militairen en reddingswerkers werkten de hele dag door om puin te verwijderen. Ze gebruikten touwen en ladders om slachtoffers uit de waterput te halen, melden plaatselijke media.

Nabestaanden ontvangen een compensatie van ruim 5.500 euro per overleden persoon. Gewonden ontvangen ruim 550 euro.