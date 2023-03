Gelovigen vallen in waterput in hindoeïstische tempel India: 35 doden

Ten minste 35 mensen zijn om het leven gekomen doordat een waterput in de Indiase stad Indore is ingestort. Meerdere mensen zijn bij het ongeluk in de hindoeïstische tempel gewond geraakt. Een persoon wordt nog vermist.

Het incident vond plaats toen gelovigen zich donderdag in de tempel verzamelden om het hindoeïstische feest Rama Navami te vieren. Het ging mis toen de bedekking van de waterput brak.

Volgens de Hindustan Times ging het om een oude waterput die de plaatselijke bevolking drie jaar geleden had afgedekt met stenen platen. Toen mensen donderdag plaatsnamen op de platen, stortte de bedekking in.

Ten minste 75 militairen en reddingswerkers werkten de hele dag door om puin te verwijderen. Ze gebruikten touwen en ladders om slachtoffers uit de waterput te halen, melden plaatselijke media.