Trump wordt vervolgd in zaak rond betaling zwijggeld aan pornoactrice

Donald Trump wordt vervolgd vanwege de manier waarop hij een pornoactrice zwijggeld betaalde. De precieze aanklacht en mogelijke gevolgen zijn nog niet bekend. Het is nooit eerder voorgekomen dat een zittende of voormalige Amerikaanse president strafrechtelijk wordt vervolgd.

Een jury in het New Yorkse stadsdeel Manhattan besloot donderdag dat de oud-president moet worden vervolgd. Waarvan hij precies wordt verdacht, wordt bekend als Trump wordt voorgeleid na zijn arrestatie.

Het is nog niet bekend op welke manier die arrestatie zal verlopen. Amerikaanse media achten het waarschijnlijk dat Trump gevraagd zal worden zich te melden in New York. Een van zijn advocaten zegt tegen The New York Times dat de oud-president dit dinsdag zal doen.

Het staat in ieder geval vast dat Trump na zijn arrestatie zal worden gefotografeerd en dat hij vingerafdrukken moet laten afnemen.

Na weken van spanning en veel media-aandacht voor het oordeel van de zogenoemde grand jury werd de indruk gewekt dat die pas na de paasdagen een besluit zou nemen. Daardoor kwam de stemming op donderdag als een relatieve verrassing.

Het onderzoek dat eraan voorafging heeft bijna vijf jaar geduurd.

Trump betaalde Stormy Daniels 130.000 dollar om affaire stil te houden

De zaak rond een zwijggeldbetaling aan Stormy Daniels dateert uit de tijd voor Trumps presidentschap. De pornoactrice, die in het echt Stephanie Clifford heet, beweert in 2006 een nacht het bed met hem te hebben gedeeld.

Trump zou haar 130.000 dollar (destijds zo'n 115.000 euro) hebben betaald om die kortstondige affaire uit de media te houden tijdens de campagne in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Dat werd geregeld via zijn toenmalige advocaat Michael Cohen.

De aanklagers in New York hebben al eerder laten weten dat de betaling van dat zwijggeld (die in principe niet illegaal is) wat hen betreft niet op de juiste wijze is opgenomen in de boeken van Trumps bedrijf. Ook zouden zij kunnen aanvoeren dat het eigenlijk een campagnedonatie betrof, omdat Trump zijn politieke kandidatuur ermee wilde beschermen. Dat soort donaties zijn aan regels gebonden.

Trump heeft de affaire met Daniels altijd ontkend. Volgens hem is de zaak tegen hem een politieke afrekening. Hoofdaanklager Alvin Bragg is een Democraat.

Zelfs na veroordeling kan Trump nog president worden

Een aanklacht of veroordeling hoeft Trump er niet van te weerhouden zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap, schrijft The New York Times. Trump heeft laten weten dat hij zich weer verkiesbaar zal stellen, maar is nog niet aangewezen als de kandidaat van de Republikeinse Partij.

Wie president wil worden, hoeft volgens de Amerikaanse grondwet geen blanco strafblad te hebben. Ambtenaren die zijn afgezet en veroordeeld voor "zware misdaden en misdragingen" kunnen wel worden uitgesloten van een toekomstig ambt, maar de Senaat heeft Trump vrijgesproken bij beide afzettingsprocedures die tegen hem zijn gevoerd toen hij nog president was.

De strafrechtelijke vervolging van Trump heeft mogelijk wel politieke effecten. Volgens kenners kan het twee kanten op in de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar: Trumps aanhangers kunnen extra gemotiveerd zijn, maar de kans bestaat ook dat kiezers de controverses rond hem zat zijn en hem juist laten vallen.