Turkije keurt als laatste NAVO-lidstaat de toetreding van Finland goed

Turkije heeft als laatste NAVO-land het lidmaatschap van Finland goedgekeurd. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft donderdag zijn goedkeuring uitgesproken. Ook de Turkse oppositie in het parlement steunt de toetreding.

Helsinki is daarmee, op enkele formaliteiten na, het 31e lid van de alliantie. 29 NAVO-landen hadden al eerder met de toetreding ingestemd. Maandag kwam ook Hongarije over de brug. Met Turkije is nu iedereen het ermee eens.