Paus herstelt goed van longontsteking en is weer aan het werk vanuit ziekenhuis

Paus Franciscus heeft een goede en rustige nacht in het ziekenhuis gehad, meldt het Vaticaan donderdag. De 86-jarige paus werd woensdag opgenomen met een longontsteking. Zijn toestand verbetert geleidelijk en hij is alweer aan het werk vanuit het ziekenhuis.

Franciscus kwakkelt al langer met zijn gezondheid. Hij kampt al jaren met maagproblemen en zit meestal in een rolstoel vanwege een aanhoudend knieprobleem. Katholieken waren bezorgd nadat de paus was opgenomen in het ziekenhuis.

Artsen zijn optimistisch over Franciscus' herstel. Hij heeft donderdagochtend wat kranten gelezen en ging daarna aan het werk. De paus blijft voorlopig voor behandeling in het ziekenhuis. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA is de kans groot dat de paus voor zondag het ziekenhuis mag verlaten. Het is dan Palmzondag, waarop de paus traditioneel een speciale mis leidt.