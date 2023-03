Oud-president Bolsonaro is terug in Brazilië, maar gaat oppositie niet leiden

Oud-president Jair Bolsonaro is na drie maanden teruggekeerd naar Brazilië. Bolsonaro verbleef sinds zijn verkiezingsnederlaag tegen Luiz Inácio Lula da Silva in de Verenigde Staten. Vlak voor zijn vertrek vertelde hij in een interview met CNN Brasil dat hij de oppositie tegen Lula niet zal leiden.

Bolsonaro verliet op 30 december het land nadat hij het in de presidentsverkiezingen had afgelegd tegen Lula. De rechts-populist heeft zijn nederlaag nooit officieel erkend. Lula werd op 1 januari ingezworen voor zijn tweede termijn. De linkse politicus was tussen 2003 en 2010 ook al president.

Op 8 januari bestormden aanhangers van Bolsonaro uit protest tegen de verkiezingsuitslag verschillende overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia. Onder meer het hooggerechtshof, het parlementsgebouw en het presidentieel paleis raakten zwaar beschadigd.

Bolsonaro beweerde tijdens de verkiezingscampagne dat er sprake zou zijn van fraude als hij niet zou winnen. Daar leverde hij geen enkel bewijs voor. De rol van Bolsonaro bij de bestorming wordt nog altijd onderzocht. Mogelijk verbleef hij in het buitenland om te voorkomen dat hij zou worden opgepakt.

Woensdag zei Bolsonaro vlak voor zijn vertrek vanaf een vliegveld in de Amerikaanse staat Florida dat hij niet terugkeert om de oppositie te leiden. Eerder had hij gezegd dat wel te gaan doen, omdat zijn "missie nog altijd niet voorbij is".

Wel zegt Bolsonaro op basis van zijn "ervaring" zijn partij te gaan adviseren over het oppositiebeleid. De oud-president is van plan veel door Brazilië te gaan reizen, om zo zijn partij te helpen bij de lokale verkiezingen volgend jaar.