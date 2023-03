Man die brand stichtte in kathedraal in Nantes moet vier jaar de cel in

De vrijwilliger die in 2020 brand stichtte in een kathedraal in het Franse Nantes heeft een gevangenisstraf van vier jaar gekregen. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een priester in 2021.

De brand brak op 18 juli 2020 uit in de Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. De eigenaren schatten de schade op zo'n 40 miljoen euro. Onder meer glas-in-loodramen, schilderijen en een orgel uit 1621 gingen in vlammen op. Het instrument had nog de Franse Revolutie en meerdere bombardementen doorstaan.

De brandstichter is een 42-jarige man uit Rwanda. Volgens de aanklager heeft hij brand gesticht uit woede over zijn afgewezen asielaanvraag. De man zei zelf dat hij naar de kathedraal was gekomen om te bidden, maar dat er iets in hem knapte. Dat zou zijn gebeurd toen hij langs een plek kwam waar hij jaren eerder zou zijn mishandeld.

Naast dat hij vier jaar de gevangenis in moet, mag de man de komende vijf jaar ook geen wapens in zijn bezit hebben en niet in de buurt van Nantes komen.

De man wordt ook verdacht van de moord op een zestigjarige priester in Saint-Laurent-sur-Sèvre in augustus 2021. Nadat de verdachte was vrijgelaten in het onderzoek naar de brand, maakte hij deel uit van de religieuze gemeenschap van de priester. Hij meldde zich na de moord op de priester zelf bij de politie.

Het is niet bekend wanneer die zaak voor de rechter komt.