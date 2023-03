Paus Franciscus met luchtweginfectie opgenomen in ziekenhuis

Paus Franciscus (86) ligt in het ziekenhuis met een luchtweginfectie. Zijn situatie is op dit moment niet zorgwekkend, schrijft onder meer La Repubblica

Volgens verschillende media is de paus woensdagmiddag met hart- en ademhalingsproblemen afgevoerd naar het Gemelli-ziekenhuis in Rome.

Woensdagochtend hield Franciscus zijn wekelijkse algemene audiëntie voor duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein. Daarna zou hij onwel zijn geworden. Een woordvoerder van het Vaticaan zei kort daarna dat de paus naar het ziekenhuis ging voor eerder geplande afspraken.

Later werd die verklaring gewijzigd. Volgens de persdienst van het Vaticaan had paus Franciscus de afgelopen dagen al geklaagd over ademhalingsproblemen. Het Vaticaan zegt dat hij niet besmet is met het coronavirus, schrijft BBC News.

Franciscus blijft de komende nacht in het ziekenhuis. Bronnen melden dat zijn naaste personeel bij hem is. Afspraken die de komende dagen had, zijn door het Vaticaan afgezegd.