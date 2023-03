Ontevreden Hongarije stelt stemming over NAVO-toetreding Zweden opnieuw uit

Hongarije stemt nog niet over de NAVO-toetreding van Zweden. Boedapest heeft flink wat bedenkingen vanwege de kritiek van het Scandinavische land op het beleid van premier Viktor Orbán. De regering wil eerst met Zweden in gesprek.

Zweden en Finland besloten vorig jaar tegelijkertijd het NAVO-lidmaatschap aan te vragen. Hun deelname moet worden goedgekeurd door alle dertig lidstaten van de alliantie. Alleen Hongarije en Turkije zijn nog niet akkoord met de toetreding van Zweden. De regering in Ankara heeft bezwaren omdat ze het niet eens is met de manier waarop Stockholm omgaat met groepen die in Turkije als terroristisch worden beschouwd.

Finland is een stap verder. Het Hongaarse parlement heeft maandag groen licht gegeven voor toetreding van dat land. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei vorige week dat hij geen bezwaren meer had en dat het parlement zich over de Finse toetreding mag buigen. Wanneer het Turkse parlement gaat stemmen, is nog niet bekend.