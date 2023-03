Zeker 38 doden bij brand in Mexicaanse cel, ophef over bewakingsbeelden

Bij een grote brand in een detentiecentrum van de Mexicaanse immigratiedienst in Ciudad Juárez zijn maandag zeker 38 mensen om het leven gekomen. Op de dinsdag gedeelde beelden is te zien dat de vermeende bewakers het vuur in de cel wel zien, maar de migranten niet uit hun benarde positie bevrijden.

De brand brak maandag rond 21.30 uur (lokale tijd) uit in het detentiecentrum. Daar zouden op dat moment 68 migranten hebben gezeten.

Volgens de Mexicaanse krant El Universal waren de mannen opgepakt na klachten over overlast. Nadat zij hadden gehoord dat ze zouden worden teruggestuurd, zou een aantal van hen matrassen in brand hebben gestoken.

"Ze hadden niet gedacht dat de brand deze verschrikkelijke tragedie zou veroorzaken", zei president Andrés Manuel López Obrador. De meeste slachtoffers komen uit Centraal-Amerika en Venezuela.

Onbevestigde beelden van weglopende bewakers

De Mexicaanse autoriteiten hebben nog niet uitgelegd hoe de brand heeft kunnen uitmonden in een van de dodelijkste tragediën met migranten in de recente geschiedenis van Mexico.

Wel verscheen dinsdag een video waarin is te zien hoe in een van de cellen een brand ontstaat. Terwijl de ruimte zich met rook vult, lopen drie mensen in een bewakersuniform langs. Hoewel de migranten wanhopig proberen de cel uit te komen, doen zij de deuren niet open. Aan het einde van de video is de hele ruimte gevuld met rook.

Persbureau Reuters heeft de video nog niet kunnen verifiëren, maar binnenlandminister Adán Augusto liet wel weten dat de overheid de beelden heeft gezien.

Aantal grenspassages flink gestegen

De laatste weken lag de migratie in het gebied al onder een vergrootglas. Zowel Mexicaanse als Amerikaanse autoriteiten zien dat steeds meer mensen proberen de grens over te steken. Dat leidde op sommige plekken al tot onrust.