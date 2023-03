Demonstranten en politie botsen opnieuw bij Franse pensioenprotesten

In Frankrijk is het ook dinsdag op verschillende plekken weer tot botsingen tussen demonstranten en de politie gekomen bij pensioenprotesten. De protesten waren wel minder gewelddadig dan vorige week donderdag. Ook waren er minder mensen op de demonstraties afgekomen.

In Parijs gooiden demonstranten projectielen naar de politie. Agenten reageerden met traangas. Volgens de politie zijn er 22 mensen gearresteerd in de hoofdstad. In Nantes werden een bankfiliaal van BNP Paribas en auto's in de brand gestoken en in Lyon zette de politie een waterkanon in. Ook in Rennes, Bordeaux en Toulouse waren er rellen.