Rome stuurt vanaf april elke week 900 ton afval per trein naar Amsterdam

Er komt vanaf april elke week 900 ton afval vanuit Rome naar Amsterdam. De Italiaanse hoofdstad kampt al lange tijd met een groot afvaloverschot. In onze hoofdstad wordt het afval gebruikt om energie op te wekken.

Rome betaalt het AEB zo'n 200 euro per ton afval. Het AEB wekt energie op door het afval te verbranden. Dat heeft minder gevolgen voor het milieu dan de vuilstort in Italië, ook als de uitstoot van het treintransport wordt meegerekend.

Het afvalprobleem in Italië speelt al lang. Door een brand in het grootste afvalverwerkingsbedrijf van Rome werd het probleem vorig jaar nog erger. De Italiaanse hoofdstad wacht op een nieuwe afvalenergiecentrale, maar de de bouw daarvan ligt al jaren stil.

Verder besloot de Europese Unie in 2013 om een vuilstortplaats in Malagrotta, een stad ten westen van Rome, te sluiten vanwege de consequenties voor het milieu. Desondanks bleef Rome die vuilnisbelt - de grootste van Europa - gebruiken. Daarvoor betaalde de stad meerdere boetes.

Veel Romeinen hebben dagelijks last van de enorme afvalhopen in de stad. Toch kunnen de inwoners niet direct rekenen op de politiek. De bouw van de nieuwe afvalcentrale is namelijk een gevoelig punt. De populistische Vijfsterrenbeweging keerde zich jarenlang tegen de bouw, omdat de centrale slecht is voor het milieu.