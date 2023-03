Schutter (28) maakte plan voor schietpartij Nashville waarbij zes doden vielen

De 28-jarige Audrey Hale, die op een basisschool in Nashville zes mensen heeft doodgeschoten, had een gedetailleerd plan van aanpak. De politie heeft dat plan, een plattegrond van de school en een manifest in Hales woning gevonden.

De politie heeft wel "een theorie" over het motief, maar doet daar op dit moment nog geen uitspraken over.

De schietpartij vond maandagochtend (lokale tijd) plaats op een christelijke basisschool in de Amerikaanse staat Tennessee. Daarbij kwamen zes mensen, onder wie drie negenjarige kinderen, om het leven. De schutter was een voormalige leerling, al is niet duidelijk hoelang Hale op de school heeft gezeten.

Hale kwam het gebouw volgens de politie binnen door op een deur te schieten. Naast de drie kinderen kwamen ook drie medewerkers van 61 en 60 jaar om het leven. Verder raakte niemand gewond.

0:44 Afspelen knop Politie begeleidt kinderen uit school na dodelijke schietpartij in VS

Biden roept Congres op wapenwet aan te nemen

De schutter werd ter plaatse door agenten doodgeschoten. Hale was gewapend met "minstens twee aanvalsgeweren en een pistool". Van twee wapens is duidelijk dat de schutter die legaal in bezit had.

Uit het manifest zou blijken dat Hale op verschillende plekken schietpartijen had gepland. De plattegrond van de school in Nashville is zeer gedetailleerd en bevat informatie over de beveiliging en toegangswegen.

The New York Times schrijft dat zeer zelden een vrouwelijke schutter achter een schietpartij met meer dan vier slachtoffers zit. Sinds 1966 is dat slechts vier keer gebeurd. Hale was geregistreerd als vrouw, maar was een transgender persoon en zou mannelijke voornaamwoorden hebben gebruikt.