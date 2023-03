Zes doden, onder wie drie kinderen, bij schietpartij op Amerikaanse basisschool

Delen via E-mail

Bij een schietpartij op een christelijke basisschool in de Amerikaanse stad Nashville zijn maandag zes mensen, onder wie drie kinderen, om het leven gekomen. De schutter was een 28-jarige vrouw, die ter plekke werd doodgeschoten door de politie.

De slachtoffers van de schietpartij werden met schotwonden naar het ziekenhuis in de Amerikaanse staat Tennessee gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De kinderen waren leerlingen van de Covenant School.

De politie kreeg even na 10.00 uur (plaatselijke tijd) een melding van een schutter en was meteen ter plaatse. Zij hoorde geweerschoten vanaf de tweede verdieping van de school.

Een van de agenten schoot de schutter neer, waarna ze direct aan haar verwondingen overleed. Ze had zeker twee semiautomatische geweren en een pistool bij zich, meldt persbureau Reuters op basis van informatie van de politie. Er is nog niets bekend over de identiteit en het motief van de vrouw.