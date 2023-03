Weg Finland naar NAVO ligt open na Hongaarse 'ja', Zweden moet nog wachten

De weg voor Finland naar het NAVO-lidmaatschap ligt open. Het Hongaarse parlement stemde maandag in met de Finse toetreding, na maanden van treuzelen. Het is nu alleen nog wachten op groen licht vanuit Turkije. Zweden zit nog altijd in de wachtkamer door toedoen van Hongarije en Turkije.

Finland en Zweden dienden in mei vorig jaar hun lidmaatschapsverzoeken in. Ze deden dat als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Maar Hongarije en Turkije lagen dwars. De ander 28 NAVO-landen waren al akkoord. Een land kan alleen toetreden tot de NAVO als alle dertig leden het daarover eens zijn.

Turkije zette op 17 maart al de deur open voor het Finse NAVO-lidmaatschap. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan gaf tien dagen geleden zijn goedkeuring. Het voorstel moet nu alleen nog worden goedgekeurd door het Turkse parlement. Dit gebeurt naar verwachting binnenkort.

Hongarije en Turkije houden een Zweeds lidmaatschap nog altijd tegen. Turkije vindt dat Zweden niet hard genoeg optreedt tegen aanhangers van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en andere groeperingen die Turkije als terroristisch ziet.

Erdogan had eerder soortgelijke bezwaren tegen Finland. Vorige week zei hij dat Finland in zijn ogen genoeg vooruitgang had geboekt. Ook liet hij weten dat het overleg met Zweden doorgaat. Wanneer Hongarije over de Zweedse toetreding stemt, is nog niet duidelijk.