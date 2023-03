Netanyahu stelt debat over omstreden juridische hervormingen Israël toch uit

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelt het parlementsdebat over de door hem gewenste juridische hervormingen uit. Hij wil een tussenpauze inlassen om zorgen weg te nemen over zijn geplande hervormingen. "We zitten in een precaire situatie."

Het is niet direct duidelijk wanneer het Israëlische parlement, de Knesset, het onderwerp zal behandelen. Het parlement gaat eerst met reces vanwege Pasen. Volgens een woordvoerder van de Israëlische politieminister Itamar Ben-Gvir wordt het onderwerp eind juli behandeld, als het parlement terugkeert van het zomerreces.

De geplande hervormingen zorgen al maanden voor grote demonstraties. Tegenstanders waarschuwen dat de regering haar macht wil vergroten ten koste van de onafhankelijke rechterlijke macht.

In de plannen van de rechtse coalitie zou het Israëlische hooggerechtshof minder invloed krijgen. Ook zou de benoeming van alle rechters goedgekeurd moeten worden door de Knesset, het parlement van Israël. Daarin hebben de Likud-partij van Netanyahu en haar coalitiegenoten sinds de verkiezingen van november een meerderheid.

Netanyahu stelt dat de hervormingen ervoor zorgen dat de "balans" tussen de rechtspraak en het parlement wordt hersteld. Tegenstanders zijn juist van mening dat die balans veel te ver zou doorslaan richting het parlement. De hervormingen zouden de onafhankelijkheid van de rechtspraak aantasten.

Ontslag van defensieminister leidt tot woede

Defensieminister Yoav Gallant werd zondag ontslagen door Netanyahu. Gallant liet zich een dag eerder in een toespraak op televisie kritisch uit over de aangekondigde hervormingen. Dat is extra pikant, omdat hij een partijgenoot van Netanyahu is.