Premier Libanon van gedachten veranderd na chaos: zomertijd gaat toch in

Libanon gaat woensdagnacht toch officieel over op de zomertijd. Waarnemend premier Najib Mikati stelde vorige week de zomertijd uit naar 20 april, want op die datum loopt de ramadan af. Maar Mikati komt na een chaotische dag op zijn beslissing terug.

Mikati maakte het besluit maandag na een discussie in het parlement bekend, meldt persbureau Reuters. Hij zegt dat de overheid 48 uur nodig heeft om de zomertijd in te laten gaan.

Een groot deel van de bevolking, waaronder de christenen, besloot de zomertijd dit weekend gewoon in te laten gaan. Dat leidde tot een chaos. In een deel van het land was het een uur later dan in andere delen.