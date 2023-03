Humza Yousaf volgt Nicola Sturgeon op als Schotse premier

Humza Yousaf wordt de nieuwe premier van Schotland. Hij won maandag de strijd om het partijleiderschap van de Schotse regeringspartij SNP. De 37-jarige Yousaf is de opvolger van Nicola Sturgeon, die zes weken geleden verrassend opstapte.

Hij zegt net als zijn voorganger vastberaden te zijn om Schotland onafhankelijk te maken van het Verenigd Koninkrijk. Yousaf denkt dat zijn land dat nu meer dan ooit nodig heeft en wil daarna terug bij de Europese Unie.

In zijn overwinningstoespraak noemde Yousaf zichzelf een "trotse Schot" en "de gelukkigste man ter wereld", nu hij leider is van de partij, die hij "al voor meer dan twintig jaar" steunt. Hij bedankte ook zijn concurrenten voor het partijleiderschap, minister Kate Forbes van Financiën en voormalig minister Ash Regan.

Yousaf kreeg zo'n 26.000 stemmen, net iets meer dan Forbes, die bijna 24.000 stemmen kreeg. In de eerste stemronde was Ash Regan al afgevallen. De bekendmaking vond plaats in rugbystadion Murrayfield in Edinburgh.

Yousaf eerste moslim die partijleider is in het VK

Yousaf is de eerste moslim die een grote partij in het VK leidt, en bovendien de eerste moslim die aan het hoofd staat van een land in West-Europa. Dinsdag volgt nog wel een stemming in het Schotse parlement voordat Yousaf officieel premier van het land wordt.

Het is aan Yousaf om snel alle koppen weer bij elkaar zien te krijgen, want de SNP is de laatste maanden flink gedaald in populariteit bij de Schotten.

Sturgeon maakte op 15 februari onverwachts bekend op te stappen als premier en partijleider. De politica zei niet langer bij te dragen aan een onafhankelijk Schotland. Ze zou aanblijven totdat haar opvolger gekozen zou zijn.