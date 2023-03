Italië legt beslag op reddingsboot van Duitse liefdadigheidsinstelling

De Italiaanse autoriteiten hebben zaterdag een reddingsboot voor migranten aangehouden en in beslag genomen. Het vaartuig met de naam Louise Michel is van een Duitse liefdadigheidsinstelling. Vrijdag nam Italië ook al een reddingsboot van Artsen zonder Grenzen (AZG) in beslag.

De rechtse regering van premier Giorgia Meloni heeft gemeld het aantal asielzoekers dat aankomt in Italië aan banden te leggen. Daarvoor is onder meer een wet aangenomen die reddingsschepen dwingt nog maar één reddingsmissie tegelijk uit te voeren. Daarna moeten ze terugkeren naar een haven die door de autoriteiten is aangewezen.

De Italiaanse kustwacht had de Louise Michel bevolen aan te meren in de haven van Trapani, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. De boot had een reddingsoperatie uitgevoerd in de Libische wateren en ging daarna op zoek naar drie andere migrantenboten. De kustwacht nam vervolgens de boot in beslag.

De Louise Michel ligt nu vast in de haven van het eiland Lampedusa. "We weten dat er op dit moment tientallen boten vlak voor Lampedusa in nood verkeren, maar we kunnen niet helpen", schrijft de hulporganisatie op Twitter. "Dit is onaanvaardbaar!"

Volgens de Italiaanse regering moedigt de inzet van reddingsschepen migranten aan de oversteek te maken. Critici weerspreken dat en zeggen dat deze schepen maar een klein percentage van de mensen oppikken die via de Italiaanse kusten de EU willen bereiken.