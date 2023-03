Vier Nederlanders omgekomen bij ongeluk met Porsches vlak over Duitse grens

Vier Nederlanders zijn zondagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeluk met drie Porsches vlak over de grens met Duitsland, melden Duitse media. De auto's waren vermoedelijk samen onderweg.

De drie Porsches reden met hoge snelheid de grens tussen Nederland en Duitsland over terwijl het regende. Op de A3 verloor een van de bestuurders de macht over het stuur en raakte van de weg. De volgende auto remde en een derde Porsche boorde zich daarop in dit voertuig.

De snelweg is in de richting van Oberhausen tot aan het begin van de avond afgesloten op het traject waar de botsing gebeurde. De Nederlandse A12 gaat op de grens over in de Duitse A3, die na 769 kilometer de Oostenrijkse grens bij Passau bereikt.