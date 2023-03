Libanon verdeeld over zomertijd en wintertijd door beslissing minister

In Libanon is de zomertijd nog niet officieel ingegaan, doordat minister Najib Mikati donderdag heeft besloten dat de klok pas op 20 april een uur vooruit wordt gezet. Maar een groot deel van de bevolking gaat toch al mee met de zomertijd, omdat ze het niet met de minister eens zijn.

Daarom heeft de kerk besloten toch over te gaan op zomertijd, net als veel andere christelijke organisaties en de twee belangrijke televisiezenders LBCI en MTV. "Libanon is geen eiland", reageerde LBCI.

Parlementslid Waddah Sadek was boos over de beslissing van de minister. "Dit is besloten zonder na te denken over de gevolgen en verwarring."