Nog zeker vier mensen vermist na ontploffing Amerikaanse chocoladefabriek

Door de ontploffing in een chocoladefabriek in Pennsylvania zijn vrijdag zeker drie personen omgekomen en worden nog vier anderen vermist. Volgens Amerikaanse lokale media zijn bij de explosie minstens tien mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Reddingswerkers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw onder het puin van het verwoeste fabriekscomplex in West Reading vandaan gehaald. Ze werkte op de tweede verdieping en werd in de kelder teruggevonden. De medewerkster is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek, maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De chocoladefabriek is in 1948 gebouwd en biedt werk aan ongeveer 850 mensen. Daarmee is het bedrijf de grootste werkgever in West Reading, een plaats met ruim vierduizend inwoners.