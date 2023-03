Honduras verbreekt per direct betrekkingen met Taiwan

Delen via E-mail

Honduras heeft de diplomatieke banden met Taiwan per direct verbroken. Dat heeft het Hondurese ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

Volgens een verklaring "erkent de regering van Honduras het bestaan ​​van slechts één China. De regering van China is de enige legitieme regering die heel China vertegenwoordigt. Taiwan is een onafscheidelijk onderdeel van Chinees grondgebied".

Er was eerder al door Taiwan besloten om de ambassadeur terug te roepen. Dat was uit woede over een officieel bezoek van de Hondurese minister van Buitenlandse Zaken aan Peking om de banden met China aan te halen.