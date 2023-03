Rusland stationeert tactische nucleaire wapens in buurland Belarus

Rusland heeft een deal gesloten met trouwe bondgenoot Belarus om er tactische nucleaire wapens te stationeren. Dat maakte de Russische president Vladimir Poetin zaterdagavond bekend. Belarus grenst aan zowel Rusland als Oekraïne en steunt de Russische invasie in Oekraïne.

Volgens Poetin schendt Rusland het nucleaire non-proliferatieverdrag niet omdat de Verenigde Staten ook nucleaire wapens hebben gestationeerd bij Europese bondgenoten.

Rusland is op dit moment nog bezig met het bouwen van een opslagplek voor de nucleaire wapens in Belarus. Die moet op 1 juli 2023 klaar zijn en dan kunnen de kernwapens verplaatst worden. De controle over de kernwapens blijft in handen van Poetin en wordt niet overgedragen aan Belarus, benadrukt de president.

Er zijn al tien vliegtuigen gestationeerd in Belarus die de tactische nucleaire wapens kunnen vervoeren. Ook is er al een aantal Iskander-raketsystemen overgebracht waarmee de kernwapens afgevuurd kunnen worden. Bij de start van de Russische invasie in februari vorig jaar trok een deel van de troepen via Belarus Oekraïne binnen.

Tactische kernwapens zijn specifiek ontwikkeld om op het slagveld te gebruiken en veel kleiner dan een klassieke atoombom. Maar ze kunnen veel meer ravage aanrichten dan conventionele wapens.

Rusland heeft het grootste aantal nucleaire wapens ter wereld: bijna 6.000 in 2022. De Verenigde Staten hebben er ruim 5.400. Ongeveer 1.500 van de kernkoppen die Rusland bezit zijn intact maar niet langer actief. Bijna 2.900 zijn reserve en bijna 1.590 zijn actieve kernkoppen.

IAEA-baas naar kerncentrale Zaporizhzhia

Zaterdag werd ook bekend dat directeur-generaal Rafael Mariano Grossi van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) volgende week naar de bezette kerncentrale in de Oekraïense regio Zaporizhzhia zal afreizen. Grossi gaat naar de centrale in Enerhodar om te beoordelen hoe het zit met de veiligheid en wat veranderd is sinds het vorige bezoek in september, meldt het IAEA.

Sinds dat vorige bezoek zitten experts van de VN-atoomwaakhond permanent op het terrein van de grootste kerncentrale van Europa. Zij worden om de zoveel tijd afgewisseld. Grossi neemt een nieuw team deskundigen met zich mee.