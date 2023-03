Tientallen gewonden bij demonstratie tegen aanleg waterbassin in Frankrijk

Delen via E-mail

In het zuidwesten van Frankrijk zijn tientallen gewonden gevallen bij een massaal protest tegen de aanleg van een waterbassin bij het dorpje Sainte-Soline.

De ongeveer zesduizend demonstranten botsten met de politie. Volgens berichten van de autoriteiten zijn 24 agenten gewond geraakt. Een aantal raakte zwaargewond. Een van hen is er zo erg aan toe dat de agent met een helikopter moest worden afgevoerd. Volgens diezelfde autoriteiten zijn zeven demonstranten gewond geraakt. De betogers zelf spreken van tientallen gewonden.

Het is de tweede grote manifestatie tegen de aanleg van een heel groot bassin dat moet dienen als waterreserve. In oktober betoogden al duizenden inwoners tegen het project. Boeren en milieuactivisten zien de kolossale reservoirs als een gevaar voor de lokale landbouw en het milieu in de streek. Deze keer wilden de demonstranten het bassin bereiken en dat omsingelen om zo de bouw te stoppen.