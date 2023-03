Zeker 14 doden en veel schade door tornado in Amerikaanse staat Mississippi

Zeker veertien mensen zijn om het leven gekomen als gevolg van een tornado in de Amerikaanse staat Mississippi. Meerdere mensen zitten vast onder het puin. Reddingsacties zijn gestart.

De tornado raasde vrijdagavond met 113 kilometer per uur over de zuidelijke staat en liet een spoor van vernieling achter. De tornado ging vergezeld met flink noodweer. Daarbij vielen hagelstenen ter grootte van golfballen uit de lucht.

Er is ook flinke schade gemeld in de staten Alabama, Tennessee en Texas. Het is niet bekend of daar ook slachtoffers zijn gevallen.