Rwandees die model stond voor film 'Hotel Rwanda' vrijgelaten uit gevangenis

Paul Rusesabagina is vrijdag vrijgelaten na een celstraf van meer dan negenhonderd dagen. De Rwandees werd beroemd nadat de film Hotel Rwanda een groot publiek op de hoogte bracht van zijn heldendaden tijdens de Rwandese genocide in 1994. Rusesabagina redde ruim duizend mensen door ze te verbergen in het hotel waar hij manager was.

De inmiddels 68-jarige Rusesabagina is overgedragen aan de ambassadeur van Qatar in Rwanda, meldt een Amerikaanse functionaris. Hij zal naar verluidt uiteindelijk uitwijken naar de VS.

Rusesabagina zat sinds september 2021 in de gevangenis. Hij werd wegens terrorisme veroordeeld tot 25 jaar cel. Mensenrechtenorganisaties spraken van een showproces, dat president Paul Kagame de kans gaf zich te ontdoen van enkele van zijn grootste tegenstanders. Na felle kritiek van de Amerikanen werd de straf omgezet.

Rusesabagina was tijdens de volkerenmoord op de Tutsi-minderheid in Rwanda in 1994 manager in een luxehotel in de hoofdstad Kigali. 1.268 Tutsi's verscholen zich in het hotel, terwijl er in de omgeving op hen gejaagd werden. Ze overleefden de genocide allemaal.