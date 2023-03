Hoofdaanklager die Trump beschuldigt krijgt poederbrief met doodsbedreiging

De New Yorkse hoofdaanklager Alvin Bragg is vrijdag met de dood bedreigd. Hij kreeg op zijn kantoor een poederbrief bezorgd. Bragg leidt het onderzoek naar oud-president Donald Trump in de zaak rond het betaalde zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels.

In het gebouw met het kantoor van Bragg is een envelop afgeleverd met een kaart met daarop de tekst: Alvin, ik ga je vermoorden. In de envelop zat ook een wit poeder. Dat bleek onschadelijk, melden Amerikaanse media.

Bragg onderzoekt het zwijggeld dat Stormy Daniels werd betaald nadat zijn een affaire gehad zou hebben met Trump. Die betaling gebeurde kort voor de door Trump gewonnen presidentsverkiezingen in 2016. Trumps advocaat Michael Cohen gaf later toe de betaling gedaan te hebben. Hij schoot een bedrag van 130.000 dollar voor en werd door Trump terugbetaald.

Mogelijk zijn met het zwijggeld de regels voor de financiering van de verkiezingscampagne overtreden. Bovendien zouden Trump en zijn team er alles aan gedaan hebben om de betaling weg te moffelen. Bragg denkt genoeg bewijs te hebben om Trump in staat van beschuldiging te kunnen stellen.

De verwachting was dat Trump afgelopen week gearresteerd zou worden om voor de rechtbank te verschijnen. Maar de jury die beslist of er genoeg bewijs is om een zaak te beginnen, stelde de beslissing daarover uit. Maandag komt de jury weer bij elkaar om de zaak te bespreken.