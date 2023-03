Mensenrechtenorganisaties kritisch over optreden Franse politie bij protesten

In Frankrijk wordt steeds meer kritiek geuit op het optreden van de politie bij de aanhoudende pensioenprotesten. Mensenrechtenorganisaties zeggen zich zorgen te maken over wat ze willekeurige of preventieve arrestaties noemen. Ook spreken ze van buitensporig gebruik van geweld.

Het geweld wordt veroordeeld door onder meer de Raad van Europa. Mensenrechtencommissaris Dunja Mijatovic wijst erop dat ook agenten het slachtoffer zijn geworden. "Maar het sporadische geweld van sommige betogers en anderen kan het buitensporige politiegeweld niet rechtvaardigen. Deze daden zijn ook niet voldoende om vreedzame demonstranten hun recht op vrijheid van samenscholing te ontnemen."

De Franse organisatie Ligue des droits de l'Homme stelt dat "het recht om te demonstreren wordt ondermijnd door onevenredig en gevaarlijk gebruik te maken van geweld". Human Rights Watch zegt zich eveneens zorgen te maken over de politiepraktijken. Er zijn onder meer berichten dat scholieren en voorbijgangers zijn vastgehouden en traangas is afgevuurd op afgesloten plaatsen.

Ook vanuit de journalistiek klinkt kritiek. Verslaggevers kregen volgens Reporters Without Borders te maken met "willekeurige arrestaties, aanvallen en intimidatie door de politie". Deze organisatie wil dat de binnenlandminister de veiligheidsdiensten tot de orde roept.

Macron: 'Veiligheidsdiensten handelen op voorbeeldige manier'

Veiligheidsfunctionarissen verdedigen het handelen van de politie. Zij stellen dat er wordt gereageerd op gewelddadige relschoppers en anarchistische groepen die regelmatig demonstraties infiltreren om botsingen uit te lokken. President Emmanuel Macron veroordeelde vrijdag het geweld van de demonstranten en zei dat de veiligheidsdiensten "op een voorbeeldige manier" hadden gewerkt.