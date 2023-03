Executies en uithongering doodnormaal in Noord-Koreaanse gevangenissen

In Noord-Koreaanse gevangenissen is er sprake van ernstige mensenrechtenschendingen als marteling, geweld en executies. Dat blijkt uit een onlangs verschenen rapport van de non-profitorganisatie Korea Future.

Het rapport laat verder zien dat het geweld en mensenrechtenschendingen systematisch gebeuren. Volgens de onderzoekers van Korea Future zou er in verschillende Noord-Koreaanse gevangenissen sprake zijn van marteling, uithongering, gedwongen abortussen, en onwettige executies.

De zaken die in het rapport zijn bestudeerd gaan met name over politieke gevangenen. Dat zijn onder andere mensen die de grens probeerden over te steken naar China of Zuid-Korea. In Noord-Korea wordt dit gezien als een misdaad.

Voor dit rapport spraken de onderzoekers met honderden getuigen, ex-gevangenen en voormalige gevangenismedewerkers. Ook maakte de organisatie gebruik van officiële documenten en satellietbeelden om een beter beeld te krijgen van het leven in Noord-Koreaanse gevangenissen.

521 daders in een systeem van geweld

De onderzoekers van Korea Future wisten ook de identiteiten van 521 daders op te sporen die hebben bijgedragen aan het systeem van geweld. De organisatie dbekijkt ook of de daders binnen de Noord-Koreaanse regering verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de mensenrechtenschendingen.

De bevindingen in het Korea Future-rapport sluiten aan bij het onderzoek dat de Verenigde Naties (VN) tien jaar geleden had laten uitvoeren. Hiervoor stelde de VN een speciale commissie aan om onderzoek te doen naar de mensenrechtenschendingen in Noord-Korea.