Indiase oppositieleider uit parlement gezet vanwege veroordeling om belediging

De Indiase oppositieleider Rahul Gandhi is vrijdag uit het parlement gezet. Hij werd donderdag veroordeeld voor belediging. Gandhi's partijgenoten zeggen dat premier Narendra Modi zo zijn politieke tegenstander probeert uit te schakelen.

De 52-jarige Gandhi, geen familie van de wereldberoemde Mahatma Gandhi, is parlementslid voor de Congrespartij. Hij kreeg donderdag twee jaar cel voor een opmerking tijdens de verkiezingscampagne van 2019.

Gandhi vroeg zich hardop af waarom alle dieven Modi heten toen het over twee criminelen ging die dezelfde achternaam hebben als de premier. Modi is een veelvoorkomende naam in India.

De uitspraak werd gezien als een belediging. Gandhi ging in hoger beroep en hoeft daarom niet meteen de cel in, maar voor het parlement was het genoeg reden zijn zetel af te pakken. Critici zien dit als bedreiging voor de democratie en beschuldigen Modi van repressie.