Drie jaar cel voor vrouw die laptop van Pelosi hielp stelen bij Capitool-bestorming

Een Amerikaanse vrouw die op 6 januari 2021 meedeed aan de Amerikaanse Capitool-bestorming, moet drie jaar de cel in. Ze had een aandeel in de diefstal van de laptop van Nancy Pelosi, toenmalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

De 24-jarige Riley June Williams leidde een groep relschoppers naar Pelosi's kantoor. Ze droeg anderen op de laptop van Pelosi te stelen.

De vrouw was in november ook al veroordeeld voor andere aanklachten. Zo hinderde ze agenten, die indringers in het Capitool probeerden tegen te houden. De jury kwam er alleen toen niet uit of ze ook een aandeel had in de laptopdiefstal.

Aanklagers vertelden tijdens de rechtszaak donderdag dat Williams bij de bestorming van het Capitool had gehandeld als een "aanjager". Ze bracht andere mensen om haar heen samen om een ​​"menselijke stormram" te vormen om zo door de politielinies te dringen en uiteindelijk het kantoor van Pelosi binnen te dringen.

De aanklagers hadden zeven jaar celstraf geëist. De rechter veroordeelde Williams tot drie jaar cel en 36 maanden vrijlating onder toezicht. Williams mag gedurende die tijd geen contact opnemen met Nick Fuentes, een extreemrechtse activist door wie ze geobsedeerd raakte.

Grootste aanjager was Trump

Het Capitool in Washington werd op 6 januari 2021 bestormd door aanhangers van Donald Trump. De oud-president had opgeroepen tot verzet omdat hij weigerde zijn verkiezingsnederlaag te erkennen. Op het moment van de bestorming was het Congres juist bezig deze uitslag officieel te maken.