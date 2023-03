Zeker 149 agenten gewond bij Franse massaprotesten tegen pensioenplannen

Er zijn volgens de regering in Frankrijk de afgelopen dagen 149 politieagenten gewond geraakt bij de protesten tegen de pensioenhervorming. In heel het land werden 172 arrestaties verricht, waarvan 77 in Parijs.

In de Franse hoofdstad namen volgens vakbond CGT donderdag 800.000 demonstranten deel aan het protest. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 119.000 betogers.

Volgens de politie waren er ook vijftienhonderd relschoppers aanwezig. Zij gooiden stenen, flessen en vuurwerk naar de politie en staken afval in brand.

Ruim een week na de aankondiging van de pensioenhervorming door de Franse regering blijven de protesten aanhouden. Volgens de vakbond demonstreerden 3,5 miljoen mensen in meer dan driehonderd steden in Frankrijk. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken hield het op bijna 1,1 miljoen demonstranten.

Ook in de steden Nantes en Rennes kwam het tot botsingen tussen betogers en politie, die traangas en waterkanonnen gebruikte. In havenstad Lorient moest het politiebureau het ontgelden.

Pensioenleeftijd gaat van 62 naar 64

De plannen van president Emmanuel Macron en premier Élisabeth Borne houden het land al langere tijd in de greep. De bewindslieden willen de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar verhogen.

De aanpassingen aan het dure en ingewikkelde Franse pensioenstelsel zijn volgens de regering noodzakelijk. Volgens Borne is het anders niet meer op te brengen vanwege het groeiende aantal gepensioneerden.