Ondanks protest zet Israëlische premier juridische hervormingen door

De Israëlische regering gaat door met de omstreden juridische hervormingen waar al drie maanden tegen wordt gedemonstreerd. Premier Benjamin Netanyahu zei donderdag in een televisietoespraak "er alles aan te doen om de rust te herstellen en voor eenheid te zorgen".

De premier sprak op televisie, nadat hij defensieminister Yoav Gallant bij zich had geroepen. Volgens Israëlische media was Gallant van plan zich tegen de regeringsplannen te keren. Het verhaal van het ministerie van Defensie is dat Gallant Netanyahu heeft bijgepraat over de impact van de geplande hervormingen op de nationale veiligheid.